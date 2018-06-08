سلاح الجو الأميركي يوقف العمل بقاذفات بي-1

اعلن مسؤولون أميركيون الجمعة أن سلاح الجو سيوقف العمل بالقاذفات الثقيلة بي-1 لمراجعة إجراءات السلامة.

وجاء قرار الايقاف الخميس في اعقاب تحقيقات في هبوط اضطراري حدث في ميدلاند في تكساس في الأول من أيار/مايو الفائت.

وقال المسؤولون إن طاقم القاذفة المكون من اربعة طيارين اضطروا للهبوط بطائرتهم بعد "حالة طوارئ اثناء التحليق". ولم يسفر الحادث عن أي اضرار.

وقال سلاح الجو الأميركي في بيان إنه خلال التحقيق في الحادث "تم الكشف عن مشكلة في مكونات مقعد طرد استدعت (قرار) توقيف العمل. مع حل هذه المسائل، ستعاود الطائرات التحليق".

وبوسع الطائرة حمل أكبر حمولة أسلحة تقليدية في جميع طائرات سلاح الجو الأمريكي.

وهي تتميز بأجنحة يمكن ضبطها حسب سرعتها وحمولتها. وعلى الرغم من تصميمها في الأصل كقاذفة نووية، فإنها لم تعد مصممة لحمل مثل هذه ألاسلحة الآن.

وفي 8 أيار/مايو، اعلن سلاح الجو الأميركي ايقاف العمل بكافة طائرات أسطوله ليوم واحد لمراجعة إجراءات السلامة بعد سلسلة من الحوادث الدامية التي تعرضت لها طائراته.