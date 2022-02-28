سلاح الجو الروسي يعلن سيطرته على اجواء اوكرانيا

اكد سلاح الجو الروسي سيطرته على الاجواء الاوكرانية بالكامل كما تحدثت عن تدمير مئات المنشآت المتعلقة بالبنية التحتية الاوكرانية

تدمير منشآت وبنية تحتية

وقالت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها دمرت 1114 منشأة من البنية التحتية العسكرية الأوكرانية منذ بداية العملية، وأوضحت في بيان أن من بين المنشأت التي تم تدميرها، 31 نقطة مراقبة ومركز اتصالات للقوات المسلحة الأوكرانية، و314 دبابة ومركبات قتالية مصفحة أخرى و57 راجمة صواريخ و121 قطعة من المدفعية الميدانية والهاون، و274 قطعة من المركبات العسكرية الخاصة.

القوات الفضائية الجوية الروسية

وأشار البيان إلى أنه خلال اليوم الماضي، دمرت القوات الفضائية الجوية الروسية 8 مركبات قتالية تابعة لمنظومات الدفاع الجوي Buk M-1 ومحطات توجيه لمنظومات S-300 وBuk M-1، و3 مواقع اتصال لاسلكي مع محطات P-14، و4 طائرات مقاتلة على الأرض وأخرى في الجو. وأكد البيان أن القوات الروسية سيطرت على مدينتي بيرديانسك (جنوب شرق) وإنريرغودار في مقاطعة زابوروجيه، والتي تقع فيها "محطة زابوروجيه الذرية".