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سلالة دلتا المتحورة ترفع نسبة الوفيات

منشور 06 تمّوز / يوليو 2021 - 10:50
هذه السلالة قد تكون أكثر فتكاً من سلالات فيروس كورونا الأخرى
هذه السلالة قد تكون أكثر فتكاً من سلالات فيروس كورونا الأخرى

أكدّت دراسة جديدة نشرت في صحيفة جورنال أوف ميديكال ريسيرتش الهندية للأبحاث الطبية تأثير سلالة دلتا على زيادة أعداد الإصابة بكورونا في البلاد.

وقال الباحثون إنّ عدد الوفيات ارتفع بشكل كبير بكافة الفئات باستثناء فئة تحت ال20 عاماً بعد ظهور هذه السلالة المتحورة من الفيروس السريع الانتشار.

وأوضح الباحثون بأنّ هذه السلالة قد تكون أكثر فتكاً من سلالات فيروس كورونا الأخرى، وذلك بسبب سرعة انتشارها وقدرتها على تدمير الجهاز المناعي للجسم.

وطلب الباحثون من الحكومة زيادة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وذلك من أجل الحد من انتشار هذه السلالة.

يذكر أن انتشار سلالة دلتا في الهند ساهم في زيادة عدد الإصابات بكورونا في البلاد، وتسبب في انهيار النظام الصحي، حيث غصت المستشفيات بالمصابين بعد انتشارها.

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