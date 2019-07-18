سلامي يزور الجزر الاماراتية المحتلة وابوظبي رفضت تبني الباخرة المحتجزة

سحبت ايران خبرا يفيد بحجز سفينه تحمل وقودا مهربا وتحمل العلم البريطاني، وقالت تقارير ان الامارات رفضت تبني السفينة في الوقت الذي زار قائد الحرس الثوري الجزر الاماراتية المحتلة

وفي التفاصيل فقد سرب موقع تابع للتلفزيون الإيراني خبرا يفيد بأن السفينة المحتجزة لدى إيران كانت ترفع العلم البريطاني وكانت ترافق بسفينة حربية بريطانية، لكن الموقع عاد وحذف الخبر.

وقالت مصادر ان الموقع الإيراني نقل عن مصدر قوله إن الولايات المتحدة وبريطانيا كانتا على علم باحتجاز الناقلة لكنهما أرادتا نسب السفينة للإمارات. والتي بدورها رفضت ذلك خوفا من تتوتر الأوضاع بينها وبين طهران.

وقد أعلن الحرس أعلن الحرس الثوري الإيراني في وقت سابق من يوم الخميس، إيقاف ناقلة نفط أجنبية تحمل مليون لتر وقود مهربة في مياه الخليج الأحد الماضي.

وكشف أن توقيف الناقلة تم جنوب جزيرة لارك في الخليج وأكد أن الناقلة تقل 12 بحارا، كانوا ينقلون الوقود بشكل غير قانوني من قوارب إيرانية إلى سفينة أجنبية، في المياه الدولية.

أعلن الحرس الثوري إيقاف ناقلة نفط أجنبية تحمل مليون لتر وقود مهربة في مياه الخليج الأحد الماضي.

وكشف أن توقيف الناقلة تم جنوب جزيرة لارك في الخليج وأكد أن الناقلة تقل 12 بحارا، كانوا ينقلون الوقود بشكل غير قانوني من قوارب إيرانية إلى سفينة أجنبية، في المياه الدولية.

وكانت الخارجية الإيرانية كشفت في وقت سابق عن مصير ناقلة النفط التي تم فقدان الاتصال بها خلال مرورها عبر مضيق هرمز، موضحة أنها تعرضت لعطل فني وتم سحبها إلى أحد موانئ إيران.

قائد الحرس الثوري في الجزر الاماراتية

وفي خطوة استفزازية زار قال قائد الحرس الثوري حسين سلامي، الجزر الاماراتية المحتلة وهي طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى واعلن ان إيران ستتحول من الاستراتيجية الدفاعية إلى الهجومية إذا ارتكب الأعداء أي خطأ.