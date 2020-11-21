هجوم بـ 14 صاروخا يستهدف كابول بعد وقوع انفجارين في المدينة

أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 11 آخرين، في هجمات صاروخية استهدفت العاصمة كابول، صباح السبت.

وقال المتحدث باسم الوزارة طارق عريان، في بيان، إنه تم استهداف كابل بـ14 صاروخا، وذلك بعد ساعة فقط من وقوع انفجارين بالمدينة.

بدوره، أفاد المتحدث باسم الشرطة الأفغانية فردوس فرامارز، للأناضول، أن مسؤولا بوزارة الدفاع بين قتلى الهجمات.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها حتى الساعة 06:20 تغ.

وتأتي هذه الانفجارات قبل اجتماع بين وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ومفاوضين من حركة طالبان والحكومة الأفغانية في قطر.

وتشهد أفغانستان في الأشهر الأخيرة موجة عنف مستمرة أسفرت عن سقوط ضحايا في جميع أنحاء أفغانستان. (الأناضول)