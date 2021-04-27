سلسلة تفجيرات تستهدف أرتالا للتحالف في العراق

لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجيرات، كما لم يعلق التحالف أو الحكومة العراقية بشأنها.

تعرض رتل شاحنات تابع للتحالف الدولي، الثلاثاء، لهجوم بعبوة ناسفة في محافظة الأنبار غربي العراق، بعد ساعات على هجومين مماثلين استهدفا رتلين آخرين جنوبي البلاد.

وقال ضابط عراقي للأناضول إن "عبوة ناسفة زرعها مجهولون إلى جانب الطريق السريع في الأنبار، انفجرت لدى مرور رتل شاحنات تحمل معدات لوجستية لصالح التحالف الدولي (تقوده الولايات المتحدة)".

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه لأنه غير مخول بالحديث للإعلام، أن "الانفجار خلف أضراراً بإحدى الشاحنات دون إصابات بشرية، فيما فتحت السلطات تحقيقاً في الحادث".

وهذا الحادث هو الثالث من نوعه الثلاثاء، إذ انفجرت بوقت سابق اليوم عبوة ناسفة برتل إمدادات للتحالف في الديوانية (جنوب) كما انفجرت عبوتين برتلٍ ثانٍ في ذي قار (جنوب)، ما أوقعا أضراراً مادية، وفق مصدرين أمنيين للأناضول.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجيرات، كما لم يعلق التحالف أو الحكومة العراقية بشأنها حتى الساعة (16:30 ت.غ).

وفي الأسابيع الماضية، تصاعدت وتيرة الهجمات التي تستهدف القوات الأمريكية وقوات ومصالح دول أخرى في التحالف المناهض لتنظيم "داعش"؛ إذ باتت الهجمات تقع بصورة شبه يومية.

وتتهم واشنطن الفصائل المسلحة الشيعية المقربة من إيران بالوقوف وراء الهجمات التي تستهدف مصالحها في المدن العراقية.