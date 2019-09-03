سلسلة تفجيرات وعمليات قصف بريف حلب والمعارضة تتهم القوات الكردية

شهدت مدن وبلدات خاضعة لسيطرة المعارضة في ريف حلب الشمالي الثلاثاء، سلسلة تفجيرات وقصف مدفعي قالت المعارضة ان وحدات حماية الشعب الكردي تقف وراءها.

وقال مصدر طبي في مشفى الهلال الأزرق في مدينة أعزاز بريف حماة الشمالي: “قتل شخصان وأصيب 13 آخرين، بينهم 5 أطفال، في انفجار دراجة نارية، في السوق التركي وسط مدينة أعزاز، كما أصيب 7 أشخاص في انفجار دراجة ثانية قرب دار الأيتام في مدينة أعزاز”.

وكشف قيادي في الجيش الوطني التابع للجيش السوري الحر بأن “فصائل المعارضة ألقت القبض على منفذ التفجير الأول الذي ركن الدراجة النارية وسط السوق التركي وغادر المكان، وتم التعرف على صورته عبر كاميرات مراقبة، وألقي القبض عليه عند حاجز قرية أرشاف جنوب شرق مدينة أعزاز قرب بلدة أخترين”.

وأكد القيادي في الجيش الوطني: “ربما يكون الشخص الذي تم اعتقاله على الحاجز تابعا للوحدات الكردية”.

وأضاف القيادي: “انفجرت دارجة نارية مفخخة ثالثة اليوم قرب الفرن الآلي في مدينة الراعي وخلفت ثلاثة جرحى، بينهم طفل، كما قتل شخص وأصيب آخرون بجروح في قصف وحدات الحماية الكردية مدينة مارع وأطراف مدينة أعزاز وبلدة كلجبرين بقذائف في ريف حلب الشمالي بقذائف الهاون”.

وتشهد مناطق ريف حلب الشمالي والشرقي الخاضعة لسيطرة فصائل المعارضة السورية تفجيرات متكررة، تتهم وحدات الحماية الكردية وتنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش) بالوقوف خلفها.

