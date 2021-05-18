سلطات السجون الإسرائيلية تعزل الأسير البرغوثي

قال البرغوثي في رسالة وجهها للشعب الفلسطيني قبل أيام إن ”الشعب الفلسطيني يعيش مرحلة مصيرية لمستقبل قضيتنا ونضالنا“.

قررت مصلحة السجون الإسرائيلية الثلاثاء، عزل الأسير الفلسطيني مروان البرغوثي، بعد توجيهه رسالة من داخل محبسه تدعو الفلسطينيين للتصدي لإسرائيل على خلفية التصعيد الذي تشهده الأراضي الفلسطينية.

وقال نادي الأسير الفلسطيني إن ”إدارة سجون الاحتلال نقلت الأسير مروان البرغوثي من عزل سجن هداريم إلى سجن عزل أيلون، بعد رسالة وجهها إلى أبناء شعبه بالتصدي للاحتلال ومواجهته“.

وقال البرغوثي في رسالة وجهها للشعب الفلسطيني قبل أيام إن ”الشعب الفلسطيني يعيش مرحلة مصيرية لمستقبل قضيتنا ونضالنا“.

وأضاف أنه ”يجب اتخاذ خطوات فورية لإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية وضمان انضمام حركتي حماس والجهاد الإسلامي إليها وتتويج هذه المرحلة بالشراكة الكاملة في القرار والميدان“.

ويواصل الفلسطينيون حراكا شعبيا واسعا في مناطق الضفة الغربية والقدس والبلدات الفلسطينية في الداخل المحتل، والتي كان آخرها الإضراب الذي عم مختلف المناطق الفلسطينية احتجاجا على التصعيد الإسرائيلي ضدهم.