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سلطان عمان وافق على مرور طائرات إسرائيلية في أجواء بلاده

سلطان عمان وافق على مرور طائرات إسرائيلية في أجواء بلاده
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