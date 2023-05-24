سلطان عمان يزور إيران الأحد لبحث تعزيز التعاون بين البلدين

يتوجه سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد الى طهران الاحد، في زيارة يجري خلالها مباحثات مع الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي تتناول سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، بحسب ما افاد بيان للديوان السلطاني الاربعاء.

وقال البيان ان الزيارة تاتي تلبية لدعوة الرئيس الايراني، وفي اطار المساعي الرامية الى "تعزيز روابط الصداقة وتوطيدا للعلاقاتهما المثمرة وحسن الجوار بين البلدين.

واضاف ان الزيارة تاتي كذلك في سياق التشاور والتنسيق بين قيادتي البلدين حول التطوارات الاقليمية والدولية، وتعزيزا لاوجه التعاون القائمة في مختلف المجالات بين البلدين.

وكانت سلطنة عمان التي تربطها علاقاتها وثيقة مع ايران ابقت على تمثيلها الدبلوماسي في الجمهورية الاسلامية ابان الازمة التي اندلعت بين الرياض وطهران عام 2016، واعقبها قيام السعودية ودول خليجية بمراجعة علاقاتها مع ايران.

ونشبت الازمة حينها على خلفية هجوم متظاهرين على السفارة السعودية في طهران احتجاجا على اعدام المملكة رجل الدين الشيعي نمر النمر.

كما ادت السلطنة دور وساطة بين ايران والولايات المتحدة في المحادثات التي قادت الى ابرام الاتفاق بشأن برنامج طهران النووي عام 2015.

#عاجل



بمشيئةِ اللهِ تعالى وتوفيقِه حضرةُ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظم /حفظهُ اللهُ ورعاهُ/ يقوم بزيارة رسميّةٍ إلى الجمهوريّة الإسلاميّة الإيرانيّة الصديقة يوم الأحد القادم تستمر يومين.



#العُمانية pic.twitter.com/k4eMGVnvGw — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) May 24, 2023

وكان الرئيس الايراني زار سلطنة عمان في ايار/مايو العام الماضي، حيث جرى توقيع مذكرات تفاهم وتعاون بين البلدين في قطاعي الطاقة والنقل.

وشكلت مسقط حينها ثاني محطة عربية يزورها رئيسي بعد الدوحة منذ توليه منصبه في اب/أغسطس 2021،

وياتي الاعلان عن زيارة سلطان عمان المرتقبة الى مسقط بعد يومين من اختتامه زيارة الى مصر اجرى خلالها مباحثات مع الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وجاءت زيارته الى مصر بعد يومين من انعقاد القمة العربية في مدينة جدة السعودية، والتي كان من ضمن المتغيبين عنها.