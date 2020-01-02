سلطان عمان يصادق على ميزانية البلاد

صادق سلطان عمان قابوس بن سعيد آل سعيد، على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2020، في أول قرار بعد استقرار حالته الصحية وتعافيه.

وأوضحت وسائل إعلام عمانية أنه وفقا للمرسوم، تم تقدير جملة الإيرادات للموازنة في عام 2020 بحوالي 10.7 مليار ريال عماني (27.82 مليار دولار)، بزيادة بلغت 6% عن الإيرادات المقدرة للعام الماضي.

وذكرت أنه تم احتساب الميزانية الجديدة على أساس سعر النفط 58 دولارا للبرميل، كما قدرت قيمة الإنفاق العام للسلطنة بنحو 13.2 مليار ريال عماني (حوالي 34.3 مليار دولار)، أي بارتفاع قدره 2% عن الإنفاق المقدر للعام الماضي.

وهذا النشاط الاول الذي يعلن عنه لسلطان البلاد بعد ان تحدثت اوساط اعلامية عن نكسة صحية المت به ذهب بعض مروجي الدعاية الاسرائيليين للحديث عن وفاته

جلالة السلطان المعظم - حفظه الله ورعاه - يصدر مرسوما سلطانيا ساميا بالتصديق على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2020م pic.twitter.com/1Q0eD7fsEu — عُمان نيوز | OMAN NEWS (@oman1_news) January 1, 2020

الامر الذي دفع ديوان البلاط السلطاني، للقول في بيان : "مولانا جلالة السلطان المعظم في حال مستقر ولله الحمد والشكر ويتابع برنامج العلاج المقرر".

وأضاف البيان أن السلطان قابوس "يوجه شكره وتقديره إلى أبناء شعبه الكرام الميامين في كافة أنحاء الوطن العزيز على ما يبدونه من نبل في مشاعرهم، وصدق في دعواتهم، والتفاف حول قيادتهم، سائلا الله جلت قدرته أن يحفظ عمان وأبناءها الأوفياء وأن يوفقهم نحو مزيد من التقدم والنماء لتستمر مسيرة التنمية الظافرة إلى الأهداف المرسومة لها".

وزادت المخاوف بشأن صحة سلطان عمان بعدما قام بزيارة قصيرة إلى بلجيكا للعلاج، في وقت سابق من ديسمبر الحالي، وعدم إعلان السلطات العمانية أنباء عن صحته بعد عودته.

والسلطان قابوس البالغ 79 عاما من عمره، يعتبر حليفا للغرب ويحكم عمان منذ قيادته "انقلابا أبيض" عام 1970 بمساعدة بريطانيا، القوة المستعمرة السابقة للسلطنة.