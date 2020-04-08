سلطان عمان يعفو عن 599 سجين أكثر من نصفهم أجانب

من المرجح أن هذا القرار جاء ضمن سلسلة خطوات مماثلة اتخذتها سلطات دول مختلفة بغية تقليص خطر انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في سجونها المكتظة بالسجناء.

كرت وكالة الأنباء العمانية على تويتر الأربعاء أن السلطان هيثم بن طارق آل سعيد أصدر عفوا عن 599 سجينا بينهم 336 أجنبيا.

ولم تذكر التغريدة إن كان العفو له صلة بتفشي فيروس كورونا أم قرب شهر رمضان الذي يبدأ في وقت لاحق من الشهر الجاري

لكن من المرجح أن هذا القرار جاء ضمن سلسلة خطوات مماثلة اتخذتها سلطات دول مختلفة بغية تقليص خطر انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في سجونها المكتظة بالسجناء.

والثلاثاء، تم تسجيل 219 حالة إصابة بفيروس كورونا في عمان، ليبلغ إجمالى الإصابات فى السلطنة 371 حالة.

