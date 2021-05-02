سلطنة عمان تحظر تنقل الأفراد والمركبات ليلا

ستحظر عمان أيضا الأنشطة التجارية طوال اليوم خلال نفس الفترة باستثناء متاجر المواد الغذائية ومحطات الوقود والمؤسسات الصحية والصيدليات.

أعلنت سلطنة عمان حظر حركة الأفراد والمركبات من الساعة الـ7 وحتى الـ4 فجرا، اعتبارا من يوم السبت القادم وحتى 15 مايو ضمن إجراءات كورونا.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية الأحد نقلا عن اللجنة العليا لمحاربة فيروس كورونا أن "السلطات ستحظر حركة الأفراد والمركبات من السابعة مساء وحتى الرابعة فجرا في الفترة بين 8 و15 مايو".

وستحظر عمان أيضا الأنشطة التجارية طوال اليوم خلال نفس الفترة باستثناء متاجر المواد الغذائية ومحطات الوقود والمؤسسات الصحية والصيدليات.

وستسمح السلطات بخدمات التوصيل للمنازل لجميع البضائع.

اللجنة العليا تقر عددا من القرارات من بينها منع الحركة للأفراد والمركبات ابتداءً من الساعة 7 مساءً حتى الساعة 4 صباحًا بداية من مساء يوم السبت 8 مايو 2021م حتى صباح يوم السبت 15 مايو 2021م#عمان_تواجه_كورونا pic.twitter.com/r5Ni4YmNYR — عُمان تواجه كورونا (@OmanVSCovid19) May 2, 2021

تراجع إيرادات

بلغ عجز ميزانية سلطنة عمان 751.4 مليار ريال (1.96 مليار دولار) في الربع الأول من هذا العام، مع تراجع الإيرادات العامة بنسبة 30.5% بسبب جائحة كورونا وتراجع أسعار النفط.

وقالت وزارة المالية العمانية، اليوم الأحد، إن صافي إيرادات النفط تراجعت بنسبة 34.2% على أساس سنوي، في الربع الأول من العام الجاري.

ويعاني هذا البلد الخليجي المنتج للنفط في الأعوام الأخيرة من تراجع إيراداته، في ظل تراكم الديون، التي لجأ إليها لتخفيف وقع هبوط إيرادات النفط، ووسط تأخر في تطبيق إصلاحات رامية لتنويع موارد الاقتصاد.

ونزل الإنفاق العام 2.7% في الربع الأول من العام الجاري، مقارنة به قبل سنة، لأسباب منها جهود احتواء التكاليف في وحدات حكومية شتى، وفقا لما قالته وزارة المالية.

وفي سابقة لبلد خليجي نفطي، تعتزم سلطنة عمان سن ضريبة على الدخل يدفعها أصحاب الدخل المرتفع اعتبارا من العام القادم، في إطار خطط لتقليص العجز.

وكانت وكالة "ستاندرد أند بورز" للتصنيفات الائتمانية أكدت الشهر الماضي تصنيف عُمان القابع دون الدرجة الجديرة بالاستثمار، وقالت إن نظرتها المستقبلية مستقرة في ضوء توقعات لانحسار الضغوط المالية هذا العام.