سلطنة عمان تسعى لجذب السياح الروس

موسكو تستضيف في الفترة 12 – 14 مارس الحالي فعاليات الدورة الـ26 لمعرض موسكو للسفر والسياحة الدولي

أعلن مدير عام الترويج السياحي في وزارة السياحة العمانية، سالم بن عدي المعمري أن بلاده افتتحت في موسكو بنهاية العام الماضي مكتبا متخصصا من أجل دعم وترويج السياحة العمانية.

وقال المسؤول لوكالة " سبوتنيك" على هامش فعاليات اليوم الأول من معرض موسكو الدولي للسفر والسياحة، إن "السوق الروسية من الأسواق المهمة لعمان، والسوق تعتبر من الأسواق ذات الثقل، لذلك قررنا أن نأتي إليها وبدأنا بفتح المكتب السياحي نهاية العام الماضي والمكتب عبارة عن شركة كبيرة في الحقيقة ومتخصصة، وسوف تعمل على ترويج سلطنة عمان بشكل محترف وبشكل جيد".

وذكر المعمري، أن ما يقارب 20 ألف سائح روسي زار سلطنة عمان في العام الماضي.

واتخذت سلطنة عمان خلال العام الفائت خطوات فعلية لزيادة تدفق السياح من روسيا إلى السلطنة، ففي خريف 2018 بدأ الطيران العماني بتشغيل رحلات يومية مباشرة بين موسكو ومسقط.

كذلك قامت السلطنة بتسهيل إجراءات إصدار تأشيرة الدخول للروس، حيث يمكن إصدارها عبر الإنترنت في موقع التأشيرة الخاص بشرطة سلطنة عمان.

يذكر أن موسكو تستضيف في الفترة 12 – 14 مارس الحالي فعاليات الدورة الـ26 لمعرض موسكو للسفر والسياحة الدولي. ويشارك في هذا المعرض، الذي ينظم سنويا، أكثر من 1800 شركة من 54 دولة أجنبية.