سلطنة عمان تفرض ضرائب على التبغ والكحول ولحم الخنزير

فرضت سلطنة عمان ضريبة بنسبة 100% على بعض السلع المضرة بصحة المواطنين أو بالبيئة، بما فيها المشروبات الكحولية والتبغ وحتى لحم الخنزير وذلك ابتداءا من 15 يونيو الجاري

وقالت الأمانة العامة لهيئة الضرائب في السلطنة أن “الضريبة الانتقائية” تأتي في سبيل “الحفاظ على الصحة العامة”، بموجب الاتفاقية المبرمة بين دول مجلس التعاون الخليجي عام 2016.

وأوضحت الأمانة أن الضريبة بنسبة 100% ستطال التبغ ومشتقاته ومشروبات الطاقة و”السلع ذات الطبيعة الخاصة”، بما فيه المشروبات الكحولية ولحم الخنزير، علاوة على ضريبة بنسبة 50% على المشروبات الغازية.