سلطنة عمان: لا تطبيع مع اسرائيل.. وندعم عودة سوريا للجامعة العربية

نفى وزير الخارجية العماني، بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، أن تكون بلاده الدولة الخليجية الثالثة، التي ستطبع علاقاتها مع اسرائيل.

وأكد البوسعيدي، في تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط"، دعم بلاده "تحقيق السلام العادل والشامل والدائم بين الفلسطينيين والإسرائيليين، على أساس حل الدولتين".

وفي إطار الحديث عن العالم العربي، لفت وزير خارجية سلطنة عمان إلى "دعم بلاده عودة سوريا إلى الجامعة العربية"، حيث تجدر الإشارة إلى أن سلطان عمان، هيثم بن طارق، كان أول زعيم خليجي يهنئ الرئيس السوري، بشار الأسد، بعد إعادة انتخابه، نهاية مايو الماضي، كما استقبلت مسقط، في شهر مارس الماضي، وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد.