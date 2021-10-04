سلطنة عمان: 7 وفيات جديدة وبلاغات عن مفقودين جراء إعصار شاهين

سجلت سلطنة عمان 7 حالات وفاة جديدة، كما أعلن عن بلاغات لمفقودين، في محافظة الباطنة شمال البلاد، جراء العاصفة المدارية شاهين التي ضربت "السلطنة" خلال اليومين الماضيين.

وأكدت اللجنة اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة في سلطنة عمان أن جهودا مستمرة تبذلها فرق البحث والإنقاذ لتلبية متطلبات الإغاثة وإجلاء المحتجزين في شمال وجنوب الباطنة والظاهرة.

تسجيل ٧ حالات وفاة جديدة، وبلاغات عن حالات فقدان من جراء الحالة المدارية #شاهين بمحافظة شمال الباطنة.#عُمان_مستعدة pic.twitter.com/nh6tzITlXs — عُمان مُستعدّة (@NCEM_OM) October 4, 2021

تشكيل لجنة وزارية

وأمر سلطان عمان هيثم بن طارق بتشكيل لجنة وزارية لتقييم الأضرار التي تعرضت لها منازل المواطنين وممتلكاتهم المختلفة في المحافظات التي تأثرت مباشرة بمركز الحالة المدارية "شاهين"

ويأتي ذلك بهدف توفير شتى أشكال الدعم والمساعدة اللازمين للتخفيف من حدة تلك التأثيرات عليهم في أسرع وقت ممكن.

جهود مستمرة من قطاع الخدمات الأساسية لإعادة خدمات الكهرباء والاتصالات بالمناطق المتأثرة بالأنواء المناخية.#شاهين #عمان_مستعدة pic.twitter.com/SZODWAYJRK — عُمان مُستعدّة (@NCEM_OM) October 4, 2021

كما وجه السلطان بضرورة الإسراع في إصلاح البنية الأساسية التي تضررت نتيجة هذه الأنواء، بالإضافة إلى اتخاذ ما يلزم من إجراءات لسرعة إعادة الخدمات الأخرى المتضررة.

وستباشر اللجنة برئاسة وزير المالية رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الوزراء، عملها في إعادة الأمور إلى طبيعتها بأسرع وقت ممكن.

وكانت السلطات العمانية قد أعلنت عن إجازة رسمية الأحد والاثنين.

حيطة وحذر

وأعلن المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة في سلطنة عمان، اليوم الاثنين، عن انتهاء التأثيرات المباشرة للعاصفة المدارية "شاهين".

وقال عبدالله بن راشد الخضوري، رئيس قسم التخطيط وتطوير الأرصاد بهيئة الطيران المدني، في تصريح لوكالة الأنباء العمانية، إن بيان انتهاء التأثيرات المباشرة للحالة المدارية جاء بعد ضعف الحالة وتحولها إلى منخفض مداري، يتمركز في جنوب الظاهرة، ويدخل السعودية في الوقت الحالي.

وأكد على أن صدور بيان انتهاء التأثيرات المباشرة للإعصار لا يعني عدم هطول أمطار على شمال السلطنة، حيث ما يزال هناك وجود لبعض السحب المتفرقة في شمال البلاد، إضافة إلى فرص لتشكل السحب الرعدية على جبال الحجر كتأثيرات غير مُباشرة.

ودعا الجميع إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر وعدم المجازفة بعبور الأودية، لأن بعضها مستمرة في الجريان، إضافة إلى وجود تجمعات مائية على أن تكون الأوضاع غدا الثلاثاء مستقرة بشكل كبير