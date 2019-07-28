سلطنة عُمان: لا نتوسط بل نتعاون مع ايران في تنظيم المرور بمضيق هرمز

قالت سلطنة عُمان الاحد، انها لا تقوم بأي جهود وساطة في التوتر المتصاعد بمنطقة الخليج، لكنها تتواصل مع جميع الاطراف، ومن ضمنها ايران من اجل ضمان تنظيم حركة المرور في مضيق هرمز.

قال الوزير يوسف بن علوي بن عبد الله المسؤول عن الشؤون الخارجية في سلطنة عمان إن بلاده لا تقوم بأي جهود وساطة في التوتر المتصاعد بمنطقة الخليج لكنها تجري اتصالات مع "جميع الأطراف" لضمان استقرار الملاحة في مضيق هرمز.

واضاف في حديث للتلفزيون العماني بعد اجتماع مع مسؤولين إيرانيين في طهران "لا نتوسط ولكن نحن في هذه الحالة معنيين أكثر من غيرنا بضمان استقرار الملاحة في مضيق هرمز لذلك نجري اتصالات مع جميع الأطراف".

وبين إن السلطنة وإيران تتعاونان في تنظيم حركة المرور في مضيق هرمز.

وقال أن هناك حاجة لأن تحافظ جميع الأطراف على الاتصال لتجنب المزيد من الحوادث في أكثر ممرات الشحن البحري ازدحاما في العالم.

