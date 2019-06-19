سلفاكير يتوسط بين السودانيين ويقدم مبادرة

قدم رئيس جنوب السودان، سلفاكير مبادرة "لتقريب وجهات النظر بين كافة الأطراف السياسية السودانية" واستقبل رئيس المجلس العسكري، عبد الفتاح البرهان، الأربعاء مستشار سلفاكير للشؤون الأمنية، توت قلواك حيث تسلم المبادرة

وقالت مصادر اعلامية ان "قلواك" "قدم لرئيس المجلس مبادرة دولة الجنوب لتقريب وجهات النظر بين كافة الأطراف السياسية السودانية، بما يفضي للوصول إلى اتفاق يحقق السلام والاستقرار في ولايات البلاد".

ودعا "قلواك" القوى السياسية لـ "تحكيم العقل والاتجاه نحو تحقيق السلام". لافتا إلى سعى دولة الجنوب لجمع الحركات المسلحة الموجودة بجوبا، للوصول إلى اتفاق مع المجلس العسكري.

ولفت إلى أن المبادرة "ليست ضد المبادرات الأخرى"، لكن بلاده تعتقد أن العلاقة الوطيدة مع السودان تجعلها "أحق بالوساطة وأكثر حرصا على تعزيز الاستقرار بالسودان".

وكانت اثيوبيا بدورها قد توسطت بين الفرقاء السودانيين

وأعلن نائب رئيس المجلس العسكري، الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي"، الثلاثاء، اعتزام المجلس تشكيل حكومة تكنوقراط انتقالية "بأقصى سرعة" إلى حين إجراء انتخابات.

وأعرب المجلس العسكري مرارا عن اعتزامه تسليم السلطة إلى المدنيين، لكن قوى التغيير تتخوف من احتمال التفاف الجيش على مطالب الحراك الشعبي للاحتفاظ بالسلطة، كما حدث في دول عربية أخرى.