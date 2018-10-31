تأجيل محاكمة الداعية السعودي سلمان العودة

السلطات السعودية أوقفت العودة في شهر سبتمبر/ أيلول 2017

أجلت المحكمة المتخصصة في الرياض جلسة لمحاكمة الداعية السعودي، سلمان العودة، بتهم طالب فيها النائب العام بعقوبة القتل تعزيرا.



وقال عبدالله العودة، نجل الداعية في تغريدة نشرها على تويتر ” تأجلت جلسة الوالد سلمان العودة ضمن المحاكمة التي تجري في المحكمة المتخصصة بالرياض، والتي طالب فيها النائب العام بالقتل تعزيزا بسبب 37 تهمة تتعلق بنشاطه العلمي وعلى تويتر”.



وكانت السلطات السعودية أوقفت العودة في شهر سبتمبر/ أيلول 2017،والذي شغل مساعد الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين.

واتهمت السلطات السعودية الداعية العودة بتهم غريبة من بينها انشاء منظمة النصرة في الكويت للدفاع عن الرسول عليه السلام وعضوية مجلس الافتاء الاوروبي واتحاد علماء المسلمين.