سلمان رشدي يستأنف الكتابة بعد 9 اشهر من تعرضه للطعن

أعلن الكاتب البريطاني سلمان رشدي صاحب كتاب "ايات شيطانية" الثلاثاء، أنه استأنف الكتابة بعد 9 أشهر على تعرضه لهجوم بسكين في الولايات المتحدة اسفر عن اصابته بجروح خطيرة.

وجاء اعلان رشدي (75 عاما) عقب تقليده وساما من الأميرة آن، شقيقة الملك تشارلز الثالث خلال احتفالية في قلعة وندسور في غرب لندن.

واعلن الكاتب الذي يحمل لقب سير للصحافيين عقب تسلمه الوسام انه سيستأنف العمل في كتابه الذي كان منكبا على تاليفه قبل حادثة الطعن التي حصلت في 12 آب/أغسطس اثناء مشاركته في مؤتمر في تشوتوكوا في شمال غرب ولاية نيويورك،

وقال رشدي الذي كان يضع نظارة احدى عدساتها معتمة انه تعين عليه الانتظار "وقتا كافيا للقيام بخطوة مماثلة".

وهذا ثاني ظهور شخصي للكاتب الهندي الاصل والذي يحمل الجنسية الاميركية منذ ظهوره في نيويورك قبل سبعة ايام، وذلك للمرة الاولى منذ الهجوم.

واكد رشدي انه تعافى تماما بدليل انه استطاع القدوم الى بريطانيا.

وتعرض الكاتب لجروح خطرة اثر طعنه بسكين عدة مرات على يد شاب اميركي من اصل لبناني اثناء مشاركته في مؤتمر في تشوتوكوا في شمال غرب ولاية نيويورك في 12 آب/أغسطس.

وقالت الشرطة ان الشاب الذي اندفع نحو رشدي حين كان الكاتب يهم بإلقاء كلمة في المؤتمر يبلغ من العمر 24 عاما، يدعى هادي مطر، وهو من سكان ولاية نيوجيرسي.

وأعلن أندرو ويلي وكيل سلمان رشدي في تشرين الأول/اكتوبر، أن الكاتب فقد البصر في إحدى عينيه وبات غير قادر على استخدام إحدى يديه.

ايات شيطانية

وكانت حياة الكاتب البريطاني الهندي الاصل، قد ظلت مهددة منذ أصدر الزعيم الإيراني الراحل آية الله الخميني فتوى دعا فيها إلى قتل رشدي، كما تم تقديم مكافأة تزيد على 3 ملايين دولار لمن يقتله، وذلك غداة نشره روايته "آيات شيطانية" عام 1988.

قد يعتقد كثيرون أن عبارة "آيات شيطانية" من تأليف رشدي، لكن طلاب التاريخ الإسلامي يعرفون أنها تصف حادثة قالت بعض الروايات انها وقعت مع النبي، وهي حادثة تعرضت لنقاش طويل على مدى القرون الأربعة عشر التي تلت ظهور الإسلام.

يشير سلمان رشدي في كتاب آيات شيطانية الى تلك الروايات التي تتحدث عن ان بعض آيات القرآن أُنزلت للموافقة على اكثر ثلاثة أرباب مشهورة ومحببة كانت توجد في مكة ذلك الوقت لتكون القادة على الأرباب.

ويضيف ان تلك الآيات أُلغيت وقيل أنها لم تُنزل عن طريق جبريل وإنما كان الشيطان هو الذي وسوس بتلك الآيات ولم يعلم بذلك النبي محمد صلى الله عليه وسلم.