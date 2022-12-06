سلمان رشدي يستعد لطرح رواية جديدة

كشف الكاتب البريطاني، سلمان رشدي، الذي تعرض لمحاولة قتل عن مقتطفات من روايته التالية في مجلة "ذي نيويوركر"، والتي تعد الرواية الخامسة عشرة للكاتب المثير للجدل

ونقلت المجلة المشار اليها مقتطفاً بعنوان "كيس من البذور" من الرواية الخامسة عشرة لسلمان رشدي بعنوان "مدينة النصر" التي ستنشرها بداية فبراير المقبل دار "بنغوين راندوم هاوس" وذلك بعد أربعة أشهر من إصابه الكاتب البريطاني بجروح بالغة إثر تعرضه للطعن في ولاية نيويورك

وتتحدث الرواية عن "قصة ملحمية لامرأة" في القرن الرابع عشر في منطقة باتت اليوم جزءا من الهند

The first extract from VICTORY CITY is published in ⁦@NewYorker⁩ today. https://t.co/Ve7GVfKGvU — Salman Rushdie (@SalmanRushdie) December 5, 2022

واعلن سلمان رشدي عبر تويتر، نشر المجلة الأميركية المرموقة مقتطفا من "مدينة النصر"، لتكون التغريدة الاولى له منذ 9 أغسطس، حين غرد أيضا للإعلان عن إصدار روايته في فبراير 2023.

وكان رشدي 77 عاما قد تعرض في 12 اب- أغسطس، لهجوم بسكين نفذه شاب هادي مطر، وهو شاب أميركي من أصل لبناني يبلغ 24 عاما، خلال مشاركة رشدي في مؤتمر في تشوتوكوا، حيث أصيب مؤلف كتاب "آيات شيطانية" بجروح خطرة ، وفيما بعد اعلن وكيله، أندرو ويلي، ان رشدي فقد بصره في إحدى عينيه وخسر القدرة على استخدام إحدى يديه.