سلوك إجرامي لدولة؟ كيف يهدد مخطط غسل الأموال الإيراني بالأضرار بالبنوك والأسواق الدولية

مروه كرامي

ناشطة وباحثة لبنانية في شؤون حقوق الانسان.



بعد أكثر من ثلاثة عقود من الاعتماد على العقوبات باعتبارها محور السياسة الأمريكية تجاه طهران، يمكن لواشنطن أخيرا أن تدعي أنها حققت قدراً من النجاح، على الأقل فيما يتعلق باتساع نطاق التعاون المتعدد الأطراف، وقوة التنفيذ الدولي، والتكاليف الواضحة المفروضة على إيران نتيجة لتحديها لولايتها في الأمم المتحدة. ويمكن رؤية عواقب نظام العقوبات الحاد في جميع المجالات داخل إيران. فقد تراجعت التجارة مع أوروبا بشكل حاد، وأجبرت العقوبات طهران على إعادة رسملة بنوكها والبحث عن آليات خلاقة، بما في ذلك أدوات المقايضة، لزيادة نسب احتياجاتها الكبيرة من التمويل التجاري. ولم تسدد الواردات الهندية من البنزين الإيراني منذ أشهر، لعدم وجود عملية دفع قابلة للتطبيق من الناحية القانونية، في حين أن الطائرات الإيرانية متوقفة في أوروبا نتيجة للقيود الأمريكية على مبيعات المنتجات النفطية المكررة. وقد اعترفت مجموعة واسعة من السياسيين الإيرانيين، بمن فيهم آية الله خامنئي، بالمصاعب المتزايدة التي تفرضها القيود. ومع ذلك، ليس من الواضح أن التكاليف المتزايدة للعقوبات جعلت القيادة الدينية أقرب إلى عملية حوار ذات مغزى بشأن برنامجها النووي أو العناصر الأخرى لسياساتها الاستفزازية. وهذا يعكس التأثير التكويني للديناميكيات السياسية الداخلية في إيران، وتطورها غير المتوقع، على تقييم النظام للمخاطر والمكافآت.

وعلى الرغم من العقوبات والصعوبات الاقتصادية الذي تواجهه إيران على السطح، فإن إيران متورطة في انتشار واسع النطاق للأنشطة غير القانونية وراء الكواليس. إيران كاقتصاد هي واحدة من الاقتصادات الأكثر إثارة للجدل. في فبراير ٢٠١٨، علقت فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية، اف أي تي اف، مؤقتاً التدابير المالية المضادة ضد إيران. وأشار العديد من الخبراء إلى أن هذا التعليق المؤقت يعني أنه لا يزال أمام إيران طريق طويل قبل أن تكون آمنة للقيام بأعمال تجارية هناك. غسل الأموال القائم على التجارة في إيران هو مفهوم مهم. بالإضافة إلى ذلك، تحاول الحكومة الإيرانية إقناع السلطات العالمية بأنها تتخذ تدابير جادة للوفاء بمعايير فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب. وبالتالي، لا يزال الاقتصاد الإيراني السري موضوعا للنقاش لأنه يشمل الضرائب غير المتكافئة والتهريب على نطاق واسع والتهرب من العقوبات.

وتشير بعض التقارير إلى أن المخدرات المشتقة من الأفيون تهرب من أفغانستان إلى أوروبا وروسيا والخليج الفارسي وما إلى ذلك. وتشير تقارير أخرى إلى أن ٤٠ في المئة من مهربي أفغانستان يدخلون إيران للعمل المحلي أو ينقلون المخدرات إلى أوروبا وروسيا. لقرون يتم استخدام تقنية الحوالة في إيران وتسمى هافاليه. ومنذ ذلك الحين، يقوم العديد من التجار بتحويل الأموال بشكل غير شرعي إلى أوروبا وأمريكا الشمالية وخارجها. طبيعتها المجهولة وعمليتها غير الورقية تجعل من الحوالة نقطة جذب للتعامل المشبوه. نظراً كذلك لحركة النقد المادية في نظام الحوالة. ولذلك، فإن إعادة توجيه البضائع من بلد إلى آخر يجعل من الصعب تتبع معاملات الحوالة. بالإضافة إلى ذلك، في عام ٢٠١٢، قام العديد من رجال الأعمال الإيرانيين بنقل براميل النفط من إيران بشكل غير مشروع حتى عندما تم فرض العقوبات. ومنذ ذلك الحين، تشير بعض التقارير إلى أن العديد من السياسيين في إيران كانوا يدعمون رجال الأعمال هؤلاء للتجارة في النفط بشكل غير قانوني. بالإضافة إلى ذلك، في مرحلة ما عندما كان تحويل الأموال المكتسبة من خلال هذه الأنشطة غير القانونية صعبا لأن استخدام تقنية التحويل السريع كان محظورا في بنوك إيران بسبب خرق عقوبات الاتحاد الأوروبي. ومن ثم فإن المهربين سيحصلون على مصارف في بلدان أخرى باستخدام شركات وهمية ويحولون تلك الأموال في مصارف مكتسبة. لذلك، فإن التجارة القائمة على غسل الأموال في إيران مفهوم واسع النطاق. والآن أصبح غاسلو الأموال الإيرانيون يتعمقون أكثر في الخفاء لنقل الأموال من وإلى إيران. ومع تشديد الرقابة على الحدود، لا سيما مع تركيا، يستخدم الغاسلون الآن تقنيات جديدة لتحويل الأموال من وإلى إيران بالعملة الصعبة المادية.

لقد كشف مقال صحيفة وال ستريت جورنال (Wall Street Journal) كيف تمكنت إيران من إنشاء نظام مالي ، تستغل فيه البنوك الدولية من أجل التهرب من قوة العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة. وهكذا ، فإن إيران قادرة على مواصلة سلوكها الاستبدادي ، متجاهلة الدول الأخرى ، طالما أنها قادرة على تمويل الوكلاء الذين تعملهم في جميع أنحاء الشرق الأوسط وما وراءه. ان هذه الفعال تثبت مجدداً بأن ايران ليست معنيه بعفد صفقات من اجل الوصول الى استقرار داحلي واستقرار اقليمي, بل هي تستغل الفكر الاوروبي الذي يؤمن بالحوار والمصالحات من اجل تعزيز قوتها.

لطالما كان غسل الأموال الإيراني مسألة متعددة الولايات القضائية ولن توقف اللوائح المالية إيران عن تمويل الجماعات الإرهابية المسلحة في الخارج بشكل غير مشروع من دور صرف العملات في البلدان المجاورة إلى الشبكات الواسعة الانتشار في أوروبا، كان معيار الامتثال لمكافحة غسل الأموال هو فحص جميع الزوايا الممكنة. الجديد في غسل الأموال الإيراني هو مجرد تحول في التركيز، النشاط غير المشروع يبدأ ويدخل في بنوك خارج إيران، وهناك مجموعة جديدة من اللاعبين المعنيين. ولا يزال الوسطاء يقومون بدور مهم في عملية غسل الأموال الإيرانية، ونظراً للتطورات الجديدة، غالباً ما يكونون الآن أولى علامات النشاط غير المشروع. وعلى عكس ما كان عليه الحال في الماضي، أصبح من الصعب منع الجريمة فقط من خلال فحص غاسلي الأموال الإيرانيين المعروفين أو المشتبه بهم. ما يعنيه ذلك هو أن الجهود المبذولة لمكافحة غسل الأموال ينبغي أن تركز أيضا ًعلى الجهات الفاعلة خارج إيران. وبشكل أكثر تحديداً، ينبغي توسيع جهود الفحص على نطاق أوسع من حيث التغطية الإقليمية، وينبغي إيلاء المزيد من الاهتمام للمعاملات التي تحدث في أماكن معروفة بعلاقاتها بغسيل الأموال الإيراني.

نظرًا للمشاركات المبينة أعلاه، ستبقى إيران على بيان فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية بشأن الولايات القضائية عالية الخطورة الخاضعة لدعوة للعمل إلى حين الانتهاء من خطة العمل الكاملة. وإذا صدقت إيران على اتفاقيتي باليرمو وتمويل الإرهاب، وفقاً لمعايير فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية، فإن فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية ستقرر الخطوات التالية، بما في ذلك ما إذا كانت ستوقف التدابير المضادة. وإلى أن تنفذ إيران التدابير اللازمة لمعالجة أوجه القصور التي حددت فيما يتعلق بمكافحة تمويل الإرهاب في خطة العمل، ستظل فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية قلقة إزاء مخاطر تمويل الإرهاب الناشئة عن إيران والتهديد الذي يشكله ذلك على النظام المالي الدولي.

المراجع:

https://www.knowyourcountry.com/iran1111

https://www.occrp.org/en/how-iran-used-an-international-playboy-to-laun…

https://old.iranintl.com/en/world/bahrain-expects-more-prosecutions-ove…

https://english.alarabiya.net/features/2020/02/06/Iran-will-continue-to…-