سليماني للفصائل الشيعية في العراق: استعدوا

كشفت تقارير اعلامية مطلعة عن اجتماعات امنية سرية لـ قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، "قاسم سليماني"، مع قادة الميليشيات "الخاضعة لنفوذ طهران" في العراق، قبل نحو 3 أسابيع.

وقالت صحيفة "الغارديان" البريطانية، الجمعة، ان سليماني امرهم بـ"الاستعداد لخوض حرب بالوكالة" على خلفية التصعيد الأمريكي الإيراني الأخير.واستندت الصحيفة المشار اليها الى مصدرين استخباريين رفيعي المستوى، وفق وصفها، في ذات المكان كان وزير الخارجية الاميركي مايكل بومبيو يحذر رئيس الحكومة العراقية عادل عبدالمهدي بضرورة لجم المليشيات العراقية الموالية لايران

ولفتت الصحيفة البريطانية الى انزعاج الولايات المتحدة من وكلاء إيران في الشرق الأوسط قد تصاعد بشكل ملحوظ مؤخرا، بدءا من تحميلها حركة "الجهاد الإسلامي" في غزة مسؤولية إطلاق الصواريخ، التي تسببت في التصعيد الأخير بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، مرورا بالهجوم الذي شنه المتمردون الحوثيون على خطي أنابيب سعوديين بطائرات مسيرة، الأسبوع الجاري.

ووفق المصدر فانه وعلى إثر وصول هذه المعلومات إلى السفارة الأمريكية في العاصمة العراقية، قامت واشنطن بإجلاء موظفيها من بغداد وأربيل، كما رفعت مستوى التأهب في القواعد العسكرية في العراق، ومواقع مختلفة في منطقة الخليج، بعد أن شعرت أن مصالحها فيها قد تكون عرضة للخطر، وكذلك مصالح حلفائها في الخليج، الذين بدا لهم أن نحو عقد من الحرب بالوكالة قد يمتد الآن إلى صدام مباشر بين واشنطن وطهران.