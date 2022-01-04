سليماني والمهندس في فيديو يعرض لأول مرة

عرضت وسائل اعلام ايرانية، فيديو ينشر لأول مرة، يظهر فيه قائد فيلق القدس الراحل الجنرال قاسم سليماني، ونائب رئيس الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس.

ونشرت قناة "إيران بالعربي" في "تلغرام"، مقطع فيديو يظهر فيه "قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس، أثناء حملة إنقاذ لأهالي المحافظتين المجاورتين، البصرة العراقية وخوزستان الإيرانية، بعد أن تعرضتا لفيضانات غير مسبوقة عام 2019، أدت الى مصرع العشرات وتضرر مئات الآلاف".

واغتيل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس قرب مطار بغداد في يناير العام 2020.

وتوعدت أسرتا قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس بـ"انتقام شديد" قريبا من حكام المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت زينب قاسم سليماني خلال احتفالية أقيمت في بغداد، يوم الأحد: "إننا نقترب يدا بيد وخطوة خطوة من أفق الانتقام الشديد من الأعداء الذين تلطخت أيديهم بدماء الشهيدين".

وتابعت: "سيأتي اليوم الذي نهنئ فيه بعضنا على خروجهم المذل ونحيي آبائنا في هذا المقتل الذين لن تحمل دماؤهم الطاهرة لنا وجميع شعوب المنطقة سوى الحرية والعزة، إن موعدهم الصبح، أليس الصبح بقريب".

من جهتها، أكدت ابنة نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق، منارة جمال المهندس، أنه "سيتم الثأر لدماء والدها وصحبه من حكام السعودية والولايات المتحدة على ارتكاب جريمة اغتيال الشهيدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس ورفاقهما الأبرار".

وقالت منارة: "سنثأر لدمك وأخيك ورفاقك، سنأخذ بالثأر من أي قطرة دم أريقت في العراق واليمن وسوريا وسيتم استعادة الأرض التي أقيمت عليها السفارة الأمريكية، سننتقم من حكام السعودية ونقاضي الأمريكيين ونقسم بالله أننا لن نصمت بعد هذا اليوم"