سليماني يزور مكتب ظريف مهنئا بالعقوبات الاميركية

هنأ قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني وزير الخارجية محمد جواد ظريف بالعقوبات الاميركية التي فرضتها واشنطن عليه مؤخرا

وعد سليماني الاجراء الاميركي فشلا وجنونا للبيت الابيض وسياسة الرئيس دونالد ترامب

وأشاد سليماني بجهود ظريف، خاطبه قائلا "إن هذه الخطوة الأمريكية أثبتت، بصفتك مسؤول السياسة الخارجية للبلاد، أن لك تأثيرا عميقا على الرأي العام خاصة الشعب الأمريكي تجاه جهل قادته".

وفرضت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على ظريف، وأدرجته في "قائمة الخزانة الأمريكية للشخصيات ذات التصنيف الخاص لدى إدارة مراقبة الأصول الأجنبية".

وتوضيحا لهذا الإجراء، قالت مسؤولة رفيعة في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن ظريف ساعد في نقل "الأجندة المتهورة" للمرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، ويعتبر "متحدثا أساسيا" للنظام الإيراني في العالم.