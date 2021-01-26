سماع دوي انفجار في الرياض

قالت وكالة انباء رويترز ان دوي انفجار سمع في العاصمة السعودية الرياض الثلاثاء، وان السبب لا يزال حتى الان غير واضح.

وبثت قناة العربية المملوكة لسعوديين تقارير محلية عن وقوع انفجار ومقاطع يتم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر اعتراض صاروخ في سماء الرياض.

وأفاد ناشطون سعوديون عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أنهم سمعوا دوي الانفجار، وتداولوا عبر مواقع التواصل صوراً ومقاطع مصوّرة، قالوا إنها تظهر لحظة اعتراض صاروخ في سماء الرياض، مُلقين باللوم على “الحوثيين”.

وكان التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، قد أعلن السبت الماضي، عن "اعتراض وتدمير هدف جوي معاد تجاه العاصمة السعودية الرياض".

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وأوضحت قناة "العربية"، أن "الصاروخ أطلقته جماعة "أنصار الله" اليمنية (الحوثيون) تجاه الرياض"، قائلة "أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اعتراض وتدمير هدف جوي أطلقته ميليشيات الحوثي باتجاه مدينة الرياض".

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من جانبها، نفت جماعة "أنصار الله" اليمنية، تنفيذ أي عملية هجومية ضد دول التحالف العربي خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وذلك بعد ساعات من إعلان التحالف العربي تدمير "هدف جوي معاد" في سماء العاصمة السعودية الرياض.



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