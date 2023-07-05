سمكة قرش تثير رعب المصطافين على الشاطىء (فيديو)

فاجأت سمكة قرش السباحين على شاطئ نافار في ولاية فلوريدا الأمريكية يوم الثلاثاء الماضي، حيث كانت السمكة تسبح بسرعة فائقة وعلى مسافة قريبة جدًا من الشاطئ، مما أدى إلى حالة من الهلع بين السباحين.

استمرت الواقعة لبضع دقائق قبل أن يغادر الزائر "المتهور" دون وقوع إصابات.

وتم ملاحظة أسماك القرش وهي تسبح في المياه الضحلة على عدة شواطئ في فلوريدا خلال عطلة نهاية الأسبوع في الرابع من يوليو، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة "نيويورك بوست".

ووفقا لفيديو تم نشره يمكن رؤية سمكة القرش وهي تدخل وتخرج من المياه الضحلة على شاطئ فلوريدا بالقرب من المصطافين، حيث لا يتجاوز مسافتها عدة أمتار فقط.

وتبدو السمكة القرش سريعة جدًا وتضرب بقوة، مما أثار هلع المصطافين الذين هرعوا خارج المياه وصرخوا، حيث يمكن رؤية زعنفة القرش وهي تدور وتظهر بوضوح في الأمواج.

ونقلت صحيفة "نيويورك بوست" تصريحات كينادي برينلي، عالم الأحياء البحرية في Emerald Coast Wildlife Refuge، حيث أشارت إلى أن سلوك القرش في الفيديو يشير إلى أنه كان يبحث عن الطعام.

