سموتريتش يبدأ بتنفيذ خطته المتطرفة في الضفة

كشف موقع عبري مطلع عن خطة وزير المالية الاسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش في الضفة الغربية المحتلة والهادفة الى إشعال صراع كبير بين الفلسطينيين والمستوطنين بشكل متعمد خاصة بعد تشكيل مليشيات ارهابية متطرفة تهاجم القرى الفلسطينية

وقالت التقارير العبرية ان خطة سموتريتش تهدف إلى إدخال الجيش الإسرائيلي إلى القرى الفلسطينية "ومهاجمتهم وقتلهم لجعلهم يخرجون من المنطقة المراد تفريغها" ومن يرفض اللجوء والمغادرة فانه سيبقى خاضعا للعيش تحت الحكم الإسرائيلي وقوانين سلطة الاحتلال وسطوة المستوطنين

وتدعي التقارير ان الحكومة الاسرائيلية التي بات التطرف عصب عملها رغم رفضها للخطة الا انها تغض الطرف عن انتشار عشرات من "مزارع الرعاة" التي انشأنها المستوطون في جميع أنحاء الضفة الغربية - مثل بؤرة عين تسيون بالقرب من رام الله ، والتي خرجت منها المجموعة التي دخلت في مواجهة مع الفلسطينيين في برقة ليل السبت، حيث استشهد الفلسطيني برصاص مستوطن.

ويسيطر كا يعرف بـ شباب التهلال على "مزارع الرعاة" التي باتت منتشرة الآن في جميع أنحاء الضفة الغربيةوتؤكد المصادر ان هؤلاء في الحقيقة عبارة عن مليشيات مسلحة ، وعلى استعداد الدخول في مواجهات عنيفة مع الفلسطينيين في أي لحظة.

