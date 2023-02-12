تاريخ النشر: 12 شباط / فبراير 2023 - 08:18 © 2000 - 2023 البوابة (www.albawaba.com) مواضيع ممكن أن تعجبك توقعات الأبراج اليوم الأحد 12 فبراير 2023 الصحفية التركية بيرسين تكشف خبر صادم عن أحد المسلسلات.. تغيير اسم "إكسير الحياة" إلى "قصر لافانتا توقعات الأبراج اليوم الجمعة 10 فبراير 2023 توقعات الأبراج اليوم السبت 11 فبراير 2023 فيلم تركي مخصص للنساء - قصته وموعد عرضه المحتوى بواسطة الاشتراك اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن إشترك الآن الأحدثترند جون سينا بإطلالة صادمة "التنورة وكعب عالي".. ما القصة؟ أمير قطر أول زعيم عربي يزور تركيا عقب الزلزال سنجاب يرى انعكاسه على سطح مياه بركة توقيت مباراة سبورتينج لشبونة وبورتو في الدوري البرتغالي الممتاز والقنوات الناقلة "بن غفير" يؤكد: سننفذ "السور الواقي 2" في القدس Loading content ...