سنغافورة: الاختيار بين الولايات المتحدة والصين مستحيل

قال رئيس الوزراء السنغافوري لي هسين لونغ، اليوم الأحد، إن هناك مخاطر كبيرة من أن تزداد حدة التوترات بين الصين والولايات المتحدة، مقللا من احتمال نشوب حرب بين البلدين.

ولفت إلى أنه "من المرجح أن يكون التوتر أكثر مما كان عليه قبل 5 سنوات لكني أعتقد أن احتمالات وقوع صدام عسكري ليست عالية بعد"، مضيفا أن "خطر حدوث توترات شديدة كبير جدا، وهو ما سيزيد من احتمالات الصدام فيما بعد".

وأكد لي أنه ليس من الممكن لسنغافورة أن تختار بين الولايات المتحدة والصين.

وردا على سؤال حول مخاطر نشوب صراع عسكري، قال في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية: "يمكن أن يحدث ذلك قبل أن تتوقعه، إذا كان هناك حادث مؤسف... أما إذا كانت الدول حذرة، فلن يحدث ذلك".

وتراجعت العلاقات بين الولايات المتحدة والصين إلى أدنى مستوياتها منذ عقود، في ظل إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

ومن المقرر أن يلتقي كبار الدبلوماسيين من كلا البلدين في ألاسكا في 18 مارس، في أول اتصال شخصي رفيع المستوى بين البلدين في ظل إدارة بايدن.

ولسنغافورة علاقات وثيقة مع كلا البلدين، وتتمتع الدولة الصغيرة ولكن الثرية بنفوذ اقتصادي وسياسي قوي في المنطقة. (رويترز)