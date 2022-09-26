سنودن يحصل على الجنسية الروسية

قالت وكالة انباء "تاس" ان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أصدر مرسوما الاثنين، منح بموجبه العميل السابق في وكالة الأمن القومي الأميركية إدوارد سنودن الجنسية الروسية.

وكان سنودن، الذي فجر فضيحة برنامج التجسس الحكومي عام 2013 وهرب من الولايات المتحدة، اعلن عام 2020، أنه وزوجته طلبا الحصول على الجنسية الروسية مع الاحتفاظ بجنسيتهما الأمريكية.

وكانت روسيا الغت في نفس ذلك العام تشريعا كان يلزم الأجانب بالتخلي عن جنسيات أخرى في حالة سعيهم للحصول على جواز سفر روسي، وهو ما سمح لسنودن بالتقدم للحصول على الجنسية المزدوجة.

وفي عام 2013، كشف سنودن أساليب المراقبة الإلكترونية من قبل وكالات الاستخبارات الأمريكية والبريطانية، فضلا عن نقل البيانات الشخصية لمواطنيها والتنصت غير القانوني على محادثات قادة الدول الأجنبية.

وهربا من بلاده التي تتهمه بالتجسس وسرقة ممتلكات حكومية، لجأ سنودن الى روسيا عام 2014، حيث حصل على الإقامة الدائمة.