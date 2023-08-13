"سهام الشرق".. تحرير معسكر حجلة من "القاعدة" جنوب اليمن

تمكّنت قوات مشتركة من وزارة الداخلية اليمنية وقوات المجلس الانتقالي الجنوبي، يوم السبت، من استعادة السيطرة على معسكر استراتيجي يتبع تنظيم "القاعدة" في محافظة أبين جنوب اليمن.

وأعلنت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي عبر موقعها "درع الجنوب" أن القوات الأمنية والعسكرية المشاركة في عملية "سهام الشرق"، جزء من حملة "سيوف حوس"، نجحت في استعادة السيطرة الكاملة على معسكر الحجلة الاستراتيجي الذي يتبع تنظيم القاعدة الإرهابي في مديرية مودية شمال شرقي أبين.

من جانبه أكد مدير أمن محافظة أبين العميد علي الذيب باعزب، أن القوات الأمنية والعسكرية المشاركة في حملة "سيوف حوس" تمكنت من تطهير معسكر الحجلة وجميع المناطق المحيطة به.

وأوضح أن العمليات الأمنية مستمرة بغية استكمال تطهير المناطق النائية والوديان والشعاب التي يتحصّن فيها عناصر تنظيم القاعدة.

وأضاف أن الأجهزة الأمنية في أبين تتلقى دعمًا من قوات الحزام الأمني وقوات محور أبين القتالي، وهما مستمرتان في عملياتهما الرامية للقضاء على أي بقايا للتواجد الإرهابي.

وأكد أن الجميع ملتزمون بمتابعة خطى القائد عبد اللطيف السيد وزملائه الذين قضوا، بهدف تحقيق الهدف المرجو.

يُذكر أن معسكر الحجلة يقع في منطقة جبلية بمديرية مودية، بين محافظتي أبين وشبوة، ويحده من الشمال محافظة البيضاء اليمنية.

