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سهم تويتر يهوي بعد تهديد ماسك بإنهاء الصفقة

منشور 06 حزيران / يونيو 2022 - 03:47
ارشيف

هبط سهم شركة "تويتر" أكثر من 4% عقب تهديد الملياردير الاميركية إيلون ماسك بإنهاء صفقة شراء الشركة التي اتهمها بمقاومة وإحباط حقه في الحصول على معلومات حول الحسابات المزيفة على المنصة.

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وقال ماسك ان "تويتر" رفضت تقديم البيانات اللازمة لتسهيل تقييمه الخاص لعدد الحسابات المزيفة، معتبرا ذلك انتهاكا واضحا لشروط الصفقة.

وقال محامي ماسك في رسالة إلى كبير المسؤولين القانونيين لدى "تويتر"، إنه يحق لماسك الحصول على البيانات المطلوبة، وأنه ليس مطلوبا منه شرح مبرراته لطلب البيانات. 

وعقب ذلك سجل سهم شركة "تويتر" تراجعا في التعاملات، وبحسب بيانات موقع "بلومبرغ" فقد انخفض سهم "تويتر"، بحلول الساعة 17:30 بتوقيت موسكو، بنسبة 4.06%.

وفي شهر مايو الماضي، أعلن ماسك أن صفقة شراء "تويتر"، البالغة قيمتها 44 مليار دولار، لن تمضي قدما حتى الحصول على مزيد من المعلومات حول عدد الحسابات المزيفة. 

كلمات دالة:تويترإيلون ماسك

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