سوبرماركت إيراني في فنزويلا

اقتربت سفينة إيرانية من ميناء لا جويرا الفنزويلي الأحد 06/22 محملة بمواد غذائية لأول سوبر ماركت إيراني في الدولة الأمريكية الجنوبية أشارت وذلك بحسب بيانات تعقب حركة السفن والسفارة الإيرانية في فنزويلا.

وزودت إيران فنزويلا بمليون ونصف مليون برميل من الوقود الشهر الماضي وسط انهيار لعمل المصافي وتشديد الولايات المتحدة العقوبات مما زاد من صعوبة حصول فنزويلا على وقود في الأسواق الدولية.

وأبحرت سفينة البضائع جولسان التي ترفع علم إيران في 15 مايو أيار من بندر عباس. وأشارت بيانات "رفينيتيف أيكون" لتعقب السفن إلى أن خمس ناقلات أبحرت إلى الكاريبي من نفس الميناء في مارس آذار بعد تحميل وقود.

وقالت السفارة الإيرانية السبت على حسابها على تويتر إن "جولسان ستصل حاملة مواد غذائية لفتح أول سوبر ماركت إيراني في فنزويلا".

ومن المتوقع أن ترسل إيران ما بين شحنتين وثلاث شحنات من البنزين شهريا لحليفتها فنزويلا حسبما قالت مصادر مطلعة على الأمر مما سيساعد على تخفيف مخزون البنزين المتراكم لدى إيران في الوقت الذي يساعد فيه على تخفيف نقص الوقود في فنزويلا. وقد تؤدي التجارة المتبادلة المتزايدة إلى رد انتقامي من الولايات المتحدة التي تفرض عقوبات مكثفة على الدولتين.