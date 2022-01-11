سودانيات يتظاهرن للتنديد بقتل المحتجين

شاركت عشرات النساء السودانيات في تظاهرة بمدينة أم درمان غربي العاصمة الخرطوم الثلاثاء، رفضا لعمليات "قتل المتظاهرين" المطالبين بالحكم المدني على يد قوات الامن.

وجرى تنظيم التظاهرة التي سارت في شارع "الشهيد عبد العظيم" بمدينة أم درمان تحت شعار "موكب الأمهات الرافض لقتل المتظاهرين الذين يطالبون بالحكم المدني الديمقراطي".

ورفعت المتظاهرات صور القتلى ولافتات مكتوب عليها، "ما تقتل ولدي" و"ما تقتل بتي" و"ما تقتل أختك"، كما رددن شعارات "قاتل ولدي ما بحكم بلدي"، وفق مراسل الأناضول.

والاثنين أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية (غير حكومية)، ارتفاع عدد ضحايا الاحتجاجات المطالبة بـ"حكم مدني" منذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إلى 63 قتيلا، عقب وفاة متظاهر متأثرا بجراحه.

في المقابل أعلنت الشرطة السودانية، وفاة مواطن وإصابة 8 آخرين بجانب 22 من جنودها والقبض على 86 شخصًا، في تظاهرات الأحد.

ومنذ 25 أكتوبر الماضي، يشهد السودان احتجاجات ردا على إجراءات اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وعزل رئيس الحكومة عبد الله حمدوك واعتقال مسؤولين وسياسيين.

وفي 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وقع رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان وحمدوك اتفاقا سياسيا تضمن عودة الأخير لمنصبه، وتشكيل حكومة كفاءات، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، إلا أن الاتفاق لقي معارضة من قبل المحتجين.

وفي 2 يناير/ كانون الثاني الجاري، استقال حمدوك من منصبه، بعد ساعات من سقوط ثلاثة قتلى خلال مظاهرات، وفق "لجنة أطباء السودان".