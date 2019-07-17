سودانيات يهتفن "مدنية" في وجه حميدتي (شاهد)

قابلت مجموعة من السودانيات، نائب رئيس المجلس العسكري وقائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو “حميدتي” بالهتاف “مدنية”، عقب خروجه من قاعة توقيع الاتفاق مع قوى الحرية والتغيير،.

وأظهرت كاميرات الفيديو التي كانت في المكان مجموعة من السودانيات اللواتي بدأن بالهتاف “مدنية” فور ظهور حميدتي من القاعة.

ورددت الشابات إلى جانب من تواجدوا في المكان شعارات من قبل “شهداؤنا ما ماتوا.. عايشين مع الثوار”.

ووقع المجلس العسكري الحاكم في السودان وقادة حركة الاحتجاج، الأربعاء، بالأحرف الأولى، وثيقة الاتفاق السياسي التي تحدد أطر مؤسسات الحكم، وهو مطلب رئيس للمحتجين منذ الإطاحة بالرئيس عمر البشير في أبريل/ نيسان الماضي.

وينص الاتفاق على تشكيل مجلس سيادي من 11 عضوا، 5 عسكريين يختارهم المجلس العسكري و5 مدنيين تختارهم قوى التغيير، تضاف إليهم شخصية مدنية يتم اختيارها بالتوافق بين الطرفين. ويترأس أحد الأعضاء العسكريين المجلس لمدة 21 شهرا، بداية من توقيع الاتفاق، تعقبه رئاسة أحد الأعضاء المدنيين لمدة 18 شهرا المتبقية من الفترة الانتقالية (39 شهرا). (القدس العربي)