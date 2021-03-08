منشور 08 آذار / مارس 2021 - 12:07 الرئيس السوري بشار الأسد وعقيلته أعلنت الرئاسة السورية في بيان لها اليوم، إصابة الرئيس بشار الأسد وعقيلته بفيروس كورونا يتبع .. كلمات دالة:سوريابشار الاسدكورونا تابعونا على مواقع التواصل: FB Twitter مواضيع ممكن أن تعجبك الاشتراك اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن إشترك الآن الأحدثترند نصائح للمراة المنشغلة عن نفسها! سوريا.. اصابة الأسد وعقيلته ب "كورونا" هل أنت مع ميغان ماركل أم العائلة المالكة البريطانية؟! بمناسبة يوم المرأة العالمي.. نادين نسيب نجيم تشارك صُورة لندوب وجهها "اثنين الغضب".. تصاعد الإحتجاجات وإغلاق معظم طرق لبنان Loading content ...