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سوريا.. اصابة الأسد وعقيلته ب "كورونا"

منشور 08 آذار / مارس 2021 - 12:07
بشار الأسد وزوجته أسماء الأسد
الرئيس السوري بشار الأسد وعقيلته

أعلنت الرئاسة السورية في بيان لها اليوم، إصابة الرئيس بشار الأسد وعقيلته بفيروس كورونا

يتبع ..

 

 

كلمات دالة:سوريابشار الاسدكورونا

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