سوريا.. الجماعات المسلحة الموالية ل "إيران" تحصن مواقعها غرب الفرات

قال المركز السوري لحقوق الإنسان، أن الجماعات المسلحة الموالية لإيران غرب نهر الفرات في سوريا، تعمل على تحصين مواقعها، وتمويهها، واستبدال بعضها الآخر، تحسبا لأي هجمات ضدها.

وتأتي عمليات التحصين والتمويه لتلك الجماعات المسلحة، بعد ازدياد الهجمات الجوية ضدها، ووقوع خسائر بشرية ومادية في صفوفها.

وأضاف المرصد، اليوم السبت، أن هذه الفصائل تحصن مواقعها "من خلال رفع سواتر ترابية ضمنها وتبديل بعض النقاط والمواقع للتمويه".

وأشار المرصد إلى أن ذلك يأتي "بعد استقدام الميليشيا الموالية لإيران لشحنتي أسلحة من العراق إلى مواقعها في بادية الرقة والميادين خلال الشهر الجاري".

وفي 7 ديسمبر، أفاد المرصد السوري أن ضربات إسرائيلية على مرفأ اللاذقية استهدفت شحنات أسلحة لميليشيا إيرانية.

يذكر أنه خلال الأعوام الماضية، شنت إسرائيل مئات الضربات الجوية في سوريا، مستهدفة مواقع الجيش السوري، خصوصاً أهدافاً إيرانية وأخرى لمقاتلي حزب الله اللبناني.

وأدى قصف إسرائيلي في 24 نوفمبر إلى مقتل 5 أشخاص، بينهم 3 جنود من الجيش السوري، وفق حصيلة للمرصد السوري.