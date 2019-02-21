"سوريا الديمقراطية" تسلم مقاتلين من داعش للعراق
قوات سوريا الديمقراطية تسلم أكثر من 150 مقاتلا من داعش للعراق
قال مصدران عسكريان عراقيان، إن قوات سوريا الديمقراطية التي تدعمها الولايات المتحدة سلمت العراق الخميس، أكثر من 150 عراقيا وأجنبيا من مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية.
وقال المصدران إن هذه هي المجموعة الأولى من عدة دفعات بموجب اتفاق أبرم لتسليم 502 مقاتل بشكل إجمالي
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