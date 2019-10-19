"سوريا الديمقراطية" تطالب بالضغط على أنقرة لفتح ممر إنساني

يان صادر من القيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية:

لقد وافقت قوات سوريا الديمقراطية على عملية وقف إطلاق النار بيننا وبين الدولة التركيا التي تمت بوساطة من الولايات الامريكية المتحدة يوم 17 تشرين الاول/ أكتوبر و التزمنا به بدءاً من الساعة (22:00)، إلا أن الجانب التركي استمر في هجومه منتهكاً وقف إطلاق النار ولا يسمح حتى الآن بفتح ممر آمن لإخراج الجرحى والمدنيين المحاصرين في مدينة رأس العين/ سريه كانيه رغم مضي أكثر من 30 ساعة على سريان وقف إطلاق النار.



نائب الرئيس الأمريكي السيد مايك بنس ووزير الخارجية السيد مايك بومبيو اللذان أبرما الاتفاق مع الجانب التركي يقع على عاتقهم مسؤولية إلزام تركيا على تنفيذ عملية وقف إطلاق النار وفتح الممر لإخراج الجرحى والمدنيين المحاصرين وفق التفاهمات على ذلك مع الجانب الأمريكي.



رغم التواصل المستمر مع الجانب الأمريكي والوعود التي قدمت من قبلهم لحل هذه المشكلة إلا أنه لغاية الساعة لم يحدث أي تقدم ملموس.



لقد تعهدنا بالالتزام بوقف إطلاق النار ومازلنا نلتزم به لكن في الوقت ذاته نطالب الجانب الأمريكي للتقيد والالتزام به أيضاً والضغط على الجانب التركي لفتح الممر وإخراج الجرحى والمدنيين من رأس العين المحاصرة.



القيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية