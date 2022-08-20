سوريا: القبض على قاتل الطفلة جوى استنبولي (صور)

تمكنت الأجهزة الامنية السورية، اليوم السبت، من القاء القبض على مرتكب جريمة القتل، بحق الطفلة جوى استنبولي، التي فقدت بتاريخ 8/8/ 2022، وعثر عليها في مكب نفايات قرب مقبرة تل النصر شمالي مدينة حمص وسط سوريا.

وكشف قائد شرطة حمص العميد أحمد الفرحان للتلفزيون السوري، النقاب عن ملابسات الجريمة وكيفية القاء القبض على القاتل، مشيرا إلى أنه من أبناء نفس الحي الذي تقطنه الطفلة جوى.

وقال العميد الفرحان: "نتيجة المتابعة والبحث تمكن فرع الأمن الجنائي من إلقاء القبض على قاتل الطفلة جوى خلال فترة قصيرة".

وأضاف: "القاتل من أبناء الحي ذاته، وهو معروف بتعنيف الزوجة والأطفال ويعاني من أحوال مادية ونفسية سيئة، ودافع القتل لديه بالأساس غريزي"، مؤكدا على أنه "تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بحقه، وسيجري تقديمه إلى القضاء".

العثور على جثة جوى

وكانت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية السورية، قد أعلنت العثور على جثة الطفلة المفقودة جوى استنبولي، في مكب للنفايات قرب مقبرة تل النصر شمالي مدينة حمص.

وذكرت الصفحة أنه من خلال التحقيقات الأولية ونتيجة الكشف الطبي على الجثة تبين أنها تعود للطفلة جوى استانبولي التي فقدت منذ تاريخ 8/8/2022 وقد تعرفت والدتها عليها من خلال ملابسها.

وتبين أن سبب الوفاة النزف الحاد الناجم عن ضرب الرأس بآلة حادة، وقرر القاضي تسليم الجثة لذويها أصولا.

وجاء العثور على الجثة بعد أيام من البحث والتحري إثر إبلاغ عائلة الطفلة باختفائها في الثامن من الشهر الجاري.

حزن عميق

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في سوريا مع الحادث، وطالبوا الجهات المختصة بتكثيف البحث عن الطفلة، التي أثارت مأساتها حزنا عميقا تم التعبير عنه على مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكرت عائلة الطفلة سابقا أنها اختطفت من أمام منزلها، وناشدت العائلة المختطفين إرجاع الطفلة مقابل أي مبلغ مادي، ولم يتبين السبب وراء اختطافها.