سوريا.. القوات الأمريكية تركب مصفاة نفط جديدة قرب "الحسكة"

قال مصدر، أن القوات الأمريكية بالتعاون مع قوات سوريا الديمقراطية "قسد" قامت بتركيب مصفاة لتكرير النفط بحقول رميلان شمال شرق محافظة الحسكة.

وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، نقلا عن مصدر في مديرية حقول رميلان، أن الفترة المقبلة ستشهد زيادة كبيرة في عمليات سرقة ونهب النفط السوري في منطقة الجزيرة شرق نهر الفرات.

وقال المصدر أن "القوات الأمريكية ركبت مصفاة نفط بطاقة تصل إلى 3000 برميل يوميا بالتعاون مع قسد في حقول رميلان شمال شرق المحافظة".

وفي سياق متصل أفادت مصادر محلية أن القوات الأمريكية أخرجت مساء أمس السبت رتلا من 79 آلية بينها صهاريج محملة بالنفط السوري، إضافة إلى برادات وناقلات وعدد من الشاحنات ترافقها أربع سيارات عسكرية وتوجهت إلى شمال العراق عبر المعابر غير الشرعية.

كما أخرجت القوات الأمريكية منذ ثلاثة أيام رتلا مؤلفا من 60 آلية بينها ناقلات وبرادات وصهاريج محملة بالنفط السوري إلى شمال العراق.