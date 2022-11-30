سوريا تتلقى مليوني جرعة من لقاح الكوليرا.. وتستعد لحملة لقاح مركزة في البلاد

تستعد سوريا، لتنفيذ حملة لقاح مركزة ضد مرض الكوليرا، الأسبوع المقبل، بعد تسلم وزارة الصحة اليوم الأربعاء، مليوني جرعة لقاح فموي، بدعم من منظمتي الصحة العالمية و"اليونيسف" والمبادرة العالمية للقاحات "غافي".

وتأتي الحملة التي تستعد دمشق لتنفيذها، في مختلف مناطق البلاد، ضمن الجهود التي تبذلها الحكومة للحد من انتشار "الكوليرا"، بعد أن بلغ العدد الإجمالي التراكمي للإصابات المثبتة بالكوليرا في البلاد حتى أمس الثلاثاء 1556 إصابة، وعدد الوفيات 49.

وأكد وزير الصحة الدكتور حسن الغباش، أن الحكومة بذلت جهودا استثنائية، لتأمين لقاح الكوليرا، بالرغم من نقص مخزون اللقاحات، مشيرا إلى أن اللقاح آمن ومعتمد واستخدم في جميع أنحاء العالم بنجاح وأثبت فعَاليته.

وقال الغباش: "لقد تم الانتهاء من كافة التجهيزات لإطلاق الحملة التي تستمر اسبوعين".

وأضاف: "الحملة ستستهدف الأشخاص من عمر سنة وما فوق، تحديدا في المناطق الأكثر تاثرا في المرض وهي: ريف حلب، ودير الزور، والحسكة، والرقة".

وبين وزير الصحة السوري، أن الخطة التشغيلية الوطنية التي تنفذها الوزارة للسيطرة على حالات مرض الكوليرا، ستكون عبر ثلاثة محاور، وهي: الصحة ،والمياه، والتواصل لرفع الوعي المجتمعي للوقاية من الكوليرا.

وشدد الغباش، على أن الوضع الوبائي تحت السيطرة، وأنه عدد الإصابات بالكوليرا بطور الإنخفاض.