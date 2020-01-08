سوريا تدافع عن حق ايران في استهداف الجيش الأمريكي

دافعت سوريا عن حق إيران بالرد على استهداف الجيش الأمريكي أحد قادتها العسكريين، وحقها في الدفاع عن نفسها بوجه تهديدات واعتداءات أمريكا، وحملت واشنطن مسؤولية كل المخاطر والتداعيات

وأكد مصدر مسؤول في وزارة الخارجية والمغتربين، أن "الجمهورية العربية السورية تعلن تضامنها الكامل مع الشعب الإيراني الشقيق فيما يتعرض له وتؤكد على حق إيران في الدفاع عن نفسها في وجه التهديدات والاعتداءات الأمريكية".

وقال المصدر إن "سوريا تحمل في نفس الوقت النظام الأمريكي مسؤولية كل ما يجري من تداعيات وذلك بسبب سياسته الرعناء والعقلية المتغطرسة التي تحكم أفعاله وتجعلها أفعال عصابات لا سياسات دول".

وأضاف المصدر إن "سوريا تؤكد أن من حق الدول الحرة الرد على العدوان عليها بالطرق التي تراها مناسبة وأن على الولايات المتحدة أن تتعلم كيف تتخلى عن نهج إخضاع الآخرين ومحاولة فرض الهيمنة والإرادة الأمريكية عليهم وتشدد على أن النظام الأمريكي هو المسؤول الأول والأخير عن إثارة الفتن والنعرات والاضطرابات في المنطقة".

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، أن قواته الصاروخية استهدفت بعشرات الصواريخ الليلة الماضية قاعدتين تتمركز فيهما القوات الأمريكية في العراق.

وجاء القصف الصاروخي الإيراني ضد القوات الأمريكية، ردا على اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني مع 10 من رفاقه في غارة أمريكية بمطار بغداد يوم 3 ديسمبر الجاري