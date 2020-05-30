سوريا.. تسيير باصات مجانا من القامشلي إلى جامعات دمشق واللاذقية وحلب

انطلقت ستة باصات صباح السبت من كراج القامشلي لنقل طلاب الجزيرة السورية، العالقين بسبب وباء كورونا، إلى جامعات دمشق وحلب واللاذقية مجانا.

وبعد وصول الباصات إلى بلدة تل تمر رافقتهم من هناك الشرطة العسكرية الروسية وصولا إلى بلدة عين عيسى، عبر الطريق الدولي M4 الذي فتح مؤخرا بضمانات روسية.

وجاءت مبادرة نقل الطلاب بناء على رغبة من حزب الشباب للبناء والتغيير.

ومن المفترض أن تكون هناك أيضا رحلات جوية بطائرات اليوشن من مطار القامشلي إلى دمشق واللاذقية وحلب في وقت لاحق أيضا بشكل مجاني.

وكانت الادارة الذاتية والحكومة السورية على حد سواء قد فرضتا حظرا للتجوال بسبب وباء كورونا