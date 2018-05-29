سوريا تعترف باستقلال أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية وتقيم معهما علاقات دبلوماسية

سوريا أول دولة عربية تعترف بجمهوريتي أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية المستقلتين حديثا

اعترفت سوريا بجمهوريتي أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية، وأقامت اليوم علاقات دبلوماسية رسمية معهما على مستوى السفراء، لتكون بذلك أول دولة عربية تعترف بهاتين الدولتين المستقلتين حديثا.

وأعلنت جمهورية أبخازيا التي استقلت مع جارتها أوسيتيا الجنوبية عن جورجيا عام 2008، والجمهورية العربية السورية، الثلاثاء، الاعتراف المتبادل وإقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين على مستوى السفراء. واعتبر رئيس أبخازيا راؤول خاجيمبا أن "هذا يعكس رغبتهما المشتركة في تطوير العلاقات في جميع المجالات".

وكشف الرئيس الأبخازي خاجيمبا في بيان، عن أن "هذا الحدث سبقه الكثير من العمل في وزارة الشؤون الخارجية لجمهورية أبخازيا، وسفارة أبخازيا في موسكو وغيرها من الوكالات والممثليات التابعة لجمهورية أبخازيا، التي تمكنت من تنظيم زيارات متبادلة بين مسؤولين أبخاز وسوريين، وإقامة اتصالات وثيقة بين البلدين".