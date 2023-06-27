سوريا تعين سفيرها في الجامعة العربية

اعلنت الخارجية السورية تعيين حسام الدين آلا سفيرا لها في جامعة الدول العربية وذلك بعد نحو شهرين من قرار الجامعة بعودة سوريا لشغل مقعدها في التجمع العربي، وبعد 12 عاما من القطيعة

وقالت المصادر ان السفير السوري "آلا" سيشغل منصب سفير سورية في العاصمة المصرية القاهرة ايضا

يذكر ان السفير حسام الدين آلا شغل منصب مندوب سوريا الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف ومنصب سفير سوريا لدى الفاتيكان، وسفيرا لسوريا في إسبانيا، كما عمل في بعثة سوريا لدى الأمم المتحدة في نيويورك.

وعادت سورية لتشغل مقعدها في الجامعة العربية وكان اول حضور في القمة العربية التي عقدت في جدة السعودية والقى الرئيس بشار الاسد كلمة بلاده خلال الاجتماع لاول مرة منذ 12 عاما