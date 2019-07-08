سوريا: تعيين اللواء غسان إسماعيل مديرا للمخابرات الجوية 

قالت شبكة أخبار طرطوس الآن وشبكة أخبار حمص الأحد إن اسماعيل نائب الحسن حل محله مديرا للمخابرات الجوية السورية.

ذكرت مواقع على شبكات التواصل الاجتماعي موالية للحكومة السورية إن دمشق عينت اللواء غسان إسماعيل مديرا للمخابرات الجوية خلفا لجميل الحسن.

ولم تنشر وسائل الإعلام الرسمية السورية تعليقا رسميا بشأن ذلك.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد فرضت عقوبات على الحسن في عام 2011 ووصفت المخابرات الجوية بأنها إحدى وكالات الأمن الأربعة الرئيسية في سوريا.

وتقول منظمة العفو الدولية إن أكثر من 80 ألف شخص تعرضوا لاختفاء قسري من قبل الحكومة السورية منذ بدء الحرب في سوريا.

وأصدر الادعاء الألماني في العام الماضي أمر اعتقال دوليا للحسن متهما إياه بارتكاب" جرائم حرب وجرائم في حق الإنسانية" بسبب دوره في الحرب السورية والاحتجاجات الجماعية التي سبقتها.واتهمه الادعاء بالإشراف على عمليات تعذيب واغتصاب وقتل " ما لا يقل عن مئات الأشخاص فيما بين 2011 و2013".

وتنفي الحكومة السورية ارتكاب أجهزتها الأمنية أي انتهاكات واسعة النطاق.

ونُقل عن الحسن قوله خلال مقابلة مع صحيفة اندبندنت البريطانية في 2016 إنه يجب على الحكومة استخدام قوة أكبر ضد المعارضة في بداية الحرب.

ونقل عنه قوله " لو كنا فعلنا ما فعلناه في حماة في بداية الأزمة لأنقذنا كثيرا من الدم السوري" مشيرا إلى سحق انتفاضة للإخوان المسلمين في حماة في 1982.

