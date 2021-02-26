العراق ينأى بنفسه عن الضربات الاميركية وسوريا تعتبرها هجوما "جبانا"

قال الجيش العراقي إن تعاونه مع التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ينحصر في محاربة داعش، مستغربا ما أعلنه وزير الدفاع الأمريكي عن تبادل للمعلومات الاستخباراتية مع العراق سبق استهداف الضربات.

نفى الجيش العراقي الجمعة تبادل المعلومات مع الولايات المتحدة فيما يتصل باستهداف بعض المواقع داخل الأراضي السورية، وذلك بعد قيام واشنطن بشن ضربات جوية ضد فصائل مسلحة تدعمها إيران.

وكان وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن قال عقب الغارات التي شنها الجيش الأمريكي على سوريا ان "القوات الأمريكية نفذت الضربة استنادا إلى معلومات استخباراتية وفرها الجانب العراقي"، حسب قوله.

وقالت وزارة الدفاع العراقية في بيان إنها "تستغرب لما ورد في تصريحات وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن والمتعلقة بحصول تبادل للمعلومات الاستخباراتية مع العراق سبق استهداف بعض المواقع داخل الأراضي السورية".

وأضاف البيان: "أننا في الوقت الذي ننفي فيه حصول ذلك، نؤكد أن تعاوننا مع قوات التحالف الدولي منحصر بالهدف المحدد لتشكيل هذا التحالف، والخاص بمحاربة تنظيم داعش، وتهديده للعراق، بالشكل الذي يحفظ سيادة العراق وسلامة أراضيه".

*هجوم "جبان"

من جانبها، نددت دمشق الجمعة بالضربات الجوية الأمريكية على فصائل مدعومة من إيران في شرق سوريا ووصفتها بأنها مؤشر سلبي على سياسات الإدارة الأمريكية الجديدة.

وقالت وزارة الخارجية السورية إن الهجوم "الجبان" ينتهك القانون الدولي. وحذرت من أنه سيؤدي إلى تصعيد في المنطقة.

وقالت وزارة الخارجية الروسية الجمعة إن موسكو تدين بشدة الضربات الجوية الأمريكية في سوريا على منشآت تابعة لما تصفه وزارة الدفاع الأمريكية بأنه فصيل مدعوم من إيران.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية ماريا زاخاروفا "ندين بشدة هذه التصرفات... ندعو للاحترام غير المشروط لسيادة سوريا وسلامة أراضيها".

بيان من المكتب الاعلامي لوزير الدفاع



تعبر وزارة الدفاع العراقية عن استغرابها لما ورد في تصريحات وزير الدفاع الامريكي والمتعلقة بحصول تبادل للمعلومات الاستخباراتية مع العراق سبق استهداف بعض المواقع في الاراضي السورية. pic.twitter.com/Ve35X1RtwW — وزارة الدفاع العراقية (@modmiliq) February 26, 2021

وأسفرت ضربات جوية أمريكية استهدفت فصائل مدعومة من إيران في شرق سوريا عن مصرع مقاتل واحد على الأقل وإصابة آخرين، فيما وصفه مسؤولون أمريكيون بأنه رد محسوب على هجمات صاروخية استهدفت أمريكيين في العراق.

قال مسؤولون أمريكيون إن الهجمات، التي وقعت في ساعة مبكرة من صباح الجمعة، كانت محدودة النطاق ومُعدة بعناية شديدة لإظهار أن إدارة الرئيس جو بايدن ستتصرف بحزم، لكنها لا تريد الانزلاق إلى أتون تصعيد كبير في المنطقة.

وتبحث واشنطن وطهران عن أقصى حد من النفوذ أثناء محاولات العودة إلى الاتفاق النووي، الذي أُبرم في 2015 وانسحب منه الرئيس السابق دونالد ترامب في 2018، في خطوة أشعلت توترات إقليمية وتزايدت في أعقابها المخاوف من اندلاع صراع شامل.

*مصرع مقاتل واحد

ونددت روسيا حليفة الرئيس السوري بشار الأسد بالضربات ودعت إلى "احترام غير مشروط لسيادة سوريا وسلامة أراضيها".

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن عضو البرلمان الروسي فلاديمير جاباروف قوله إن "ما حدث خطير للغاية ويمكن أن يقود إلى تصعيد في المنطقة بأسرها".

واستهدفت الضربات الأمريكية مواقع الفصائل المسلحة على الجانب السوري من الحدود مع العراق، حيث تسيطر جماعات مدعومة من طهران على معبر مهم للأسلحة والأفراد والبضائع.

ويتهم مسؤولون غربيون وبعض المسؤولين العراقيين الجماعات التي تدعمها إيران بالتورط في هجمات صاروخية دامية استهدفت مواقع وأفرادا أمريكيين بالعراق الشهر الماضي.

وقال مسؤول في فصيل عراقي مقرب من إيران إن هجمات يوم الجمعة أسفرت عن مصرع مقاتل واحد على الأقل وإصابة أربعة آخرين وتركزت على مواقع جماعة كتائب حزب الله القوية على الحدود.

وقالت مصادر محلية ومصدر طبي في شرق سوريا لرويترز إن 17 على الأقل قتلوا، لكنها لم تضف مزيدا من التفاصيل. ولم يتسن التأكد من العدد الإجمالي.

وتأتي الضربات الأمريكية في أعقاب تصعيد للهجمات على الولايات المتحدة في العراق. وقُتل متعاقد غير أمريكي في قاعدة أمريكية مقرها في مطار أربيل الدولي بشمال العراق الذي يديره الأكراد في 15 فبراير شباط. وبعد أيام من الحادث، أُطلقت صواريخ على قاعدة تستضيف قوات أمريكية وبالقرب من سفارة الولايات المتحدة في بغداد.

يتيح قرار بايدن شن ضربات في سوريا دون العراق، على الأقل في الوقت الراهن، متنفسا للحكومة العراقية في وقت تجري فيه تحقيقاتها الخاصة في هجوم أربيل، الذي أسفر أيضا عن إصابة أمريكيين.

وتنفي كتائب حزب الله أي تورط في الهجمات الأخيرة على المصالح الأمريكية ولم تصدر أي تعليقات على الفور بخصوص هجمات يوم الجمعة. وتنفي إيران تورطها في هجمات على مواقع أمريكية.

وأعلنت جماعات غير معروفة مسؤوليتها عن عدة هجمات، بما في ذلك هجوم مطار أربيل. ويقول بعض المسؤولين العراقيين والغربيين إن هذه الجماعات واجهات لجماعات راسخة مدعومة من إيران على غرار كتائب حزب الله.

* رد محدود

قال جون كيربي المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) في بيان إن القوات الأمريكية نفذت ضربات جوية بتوجيهات من بايدن "استهدفت بنية تحتية تستخدمها جماعات متشددة مدعومة من إيران في شرق سوريا".

وأضاف "سيعمل بايدن على حماية الجنود الأمريكيين وجنود التحالف. في الوقت نفسه نتحرك بحساب لتجنب تصعيد الوضع العام في كل من شرق سوريا والعراق".

وقال إن الضربات دمرت عدة منشآت في نقطة سيطرة حدودية تستخدمها جماعات متشددة مدعومة من إيران ومنها كتائب حزب الله وكتائب سيد الشهداء.

وقال مسؤول أمريكي، طلب عدم نشر اسمه، إن قرار توجيه هذه الضربات يهدف إلى إرسال إشارة بأن الولايات المتحدة تريد معاقبة الجماعات المتشددة لكنها لا تريد أن ينزلق الوضع إلى صراع أكبر.

ولم يتضح ما إذا كانت الضربات ستؤثر على الجهود الأمريكية الرامية إلى إقناع إيران بالتفاوض على عودة الجانبين إلى الامتثال للاتفاق النووي.

ومنذ أواخر عام 2019، نفذت الولايات المتحدة ضربات استهدفت كتائب حزب الله في العراق وسوريا ردا على هجمات صاروخية على القوات التي تقودها واشنطن.

وأسفرت إحدى الضربات الأمريكية عن مقتل القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني.

